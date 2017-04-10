Kuzey Buz Denizi’ndeki buzullar küresel ısınma dışında bir sebeple erimeye başladı

Kuzey Buz Denizi’nde su üzerinde yüzen buzulların erimesinin sebebinin iklim değişikliğinin yanı sıra denizin altından akan okyanus akıntıları olduğu ortaya çıktı.

Uluslararası 16 bilim insanının toplandığı bir grubun yaptığı araştırma sonrasında, Atlas Okyanusu’ndan Kuzey Buz Denizi’ne doğru ilerleyen sıcak okyanus akıntılarının buzulları aşağıdan erittiği belirtiliyor. Bu fenomene ise Kuzey Buz Denizi’nin Atlantikleşmesi adı veriliyor.

Bilim insanları, 2002 yılında Kuzey Buz Denizi’nin derinliklerine yerleştirdikleri sensörlerle bu zamana kadar bilgi toplamaya devam ediyorlardı. Fakat edinilen bilgiler doğrultusunda denizin hızlı ve büyük bir değişimden geçtiği ortaya çıktı.

Atlas Okyanusu’nun sıcak su akıntıları yeni yayınlanan bir araştırmaya göreyse bu değişimde büyük rol üstleniyor. Avrupa’nın kuzey bölgesiyle Asya arasında kalan kısımdan itibaren inceleme yapan bilim insanları, Kuzey Buz Denizi’ne giden akıntıların denizin bir hayli altından ilerlediğini gözlemlemiş. Bilim insanları uzun süredir İskandinavya bölgesinde buzulların erimesinin sebebini sıcak su akıntılarına bağlıyordu fakat Sibirya’nın kuzey bölgesindeki buzullar için ilk defa böyle bir yorum getirildi.