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Dünya

Kuzey Avrupa'yı vuran fırtınada 13 kişi hayatını kaybetti

Fırtına nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra ve Kuzey Almanya'da birçok tren seferi iptal edildi

29 Ekim 2013 10:19

Kuzeybatı Avrupa'yı etkisi altına alan fırtına altısı Almanya, dördü de İngiltere'de olmak üzere en az 13 kişinin ölümüne yol açtı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'nın batısındaki Gelsenkirchen'de bir otomobilin üzerine araç devrilmesi sonucu iki kişi öldü. Araçtaki iki çocuk da yaralandı.

Aynı bölgede ağaçların araçların üzerine düşmesi sonucu en az iki kişi daha öldü. Almanya'da bir balıkçı ve bir denizcinin de denizdeki kazalarda öldüğü açıkrlandı.

Batı Fransa'daki Brittany'de bir kadın kayalıklardan denize sürüklendi. Hollanda'nın Amsterdam'da da bir kadın üzerine ağaç devrilmesi sonucu öldü.

İngiltere'nin başkenti Londra ve Kuzey Almanya'da birçok tren seferi iptal edildi.

Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nda en az 50 uçuş iptal edilirken, Hamburg Havaalanı'ndaki uçuşlarda da uzun rötarlar olduğu kaydedildi.

İngiltere'de 600 bin hanenin elektrikleri kesildi. Fransa'nın Britanny bölgesinde de 42 bin hane elektriksiz kaldı.

Kuzey Denizi'ne doğru ilerledikçe güçlenen fırtına, Danimarka ve İsveç'te acil durum ilan edilmesine neden olurken, fırtınanın İskandinav ülkelerinde saatteki hızı 162 kilometreyi bulan rüzgarlara yol açabileceği belirtiliyor.

 

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