Kuzey Avrupa'da aşırı sıcaklar: Laponya'da 1914'ten bu yana en yüksek sıcaklık kaydedildi

Kuzey Avrupa’da bulunan Nordik ülkeler, hafta sonu boyunca rekor sıcaklıkları gördü. Bazı bölgelerde sıcaklık 34 dereceye çıkarken Finlandiya’nın Laponya bölgesi, 1914’ten beri en yüksek sıcaklığa ulaştı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Finlandiya’nın ulusal meteoroloji enstitüsü, 1844’te sıcaklık ölçümleri başladığından bu yana en sıcak haziran ayı olduğunu belirtti.

Laponya’da bulunan Kevo’da ise 1914’ten beri en yüksek sıcaklık, 33.6 derece görüldü. İsveç’in bazı bölgeleri de haziran ayı için en yüksek sıcaklıkları yaşadı.

Kanada ve ABD'nin batı kesimleri başta olmak üzere Kuzey Yarımküre'de hissedilen aşırı sıcaklar, iklim değişikliğinin sonuçları konusundaki endişeleri artırıyor.

Uzmanlar, insan kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının görülme sıklığını artırdığını belirtiyor.

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