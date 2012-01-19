-Kuzey Ankara Projesi'nde kura çekilişi başlıyor ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Kuzey Ankara Projesi 1. etapta hak sahibi 8 bin 100 konutun kurası, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle çekilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi 1. etaptaki konutların kura çekilişi için ilk tören, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. Uluslararası 3 ödül alan Kuzey Ankara Projesi'nin yapımı Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) ortaklığında gerçekleştirildi. Kuzey Ankara Projesi 1. Etap'ta hak sahibi 8 bin 100 konutun kuralarının çekimine 24 Ocak tarihine kadar 5 gün süre ile Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek törenlerle devam edilecek. Yarın düzenlenecek kura çekiliş törenine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katılacak. Melih Gökçek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, törene sözleşmesi onaylanmış tüm hak sahibi vatandaşların katılacağını belirtti. Ayrıca tapu kaydı bulunan gecekondu sahiplerinin, tapu kaydı bulunan boş arsa sahiplerinin, 2981 sayılı İmar Affı Kanunu kapsamındaki tapu tahsis belgeli gecekondu sahipleri ile iskanlı ve ruhsatlı bina sahiplerinin de kura çekilişine dahil olacağını ifade eden Gökçek, şunları kaydetti: ''Yarın noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile 1. etap proje alanında inşa edilen 80, 100 ve 120 metrekare kullanım alanlı hak sahibi konutlarının, bölge, blok, daire numarasının tespiti gerçekleştirilmiş olacak. İş yeri hakkı olan hak sahiplerinin kurası ise konut kurasından ayrı olarak yapılacak.''