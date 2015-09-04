T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Kuzey Akımının kapasitesi genişliyor

Kuzey Akımı doğalgaz boru hattının kapasitesi iki katına çıkarılacak. 2019'da Avrupa'ya ek 55 milyar metreküp doğalgaz pompalanacak.

04 Eylül 2015 13:00


Rus enerji tröstü Gazprom ile Avrupalı ortakları arasında Kuzey Akımı doğalgaz nakil boru hattının genişletilmesini öngören anlaşma imzalandı. Gazprom, Alman E.ON, BASF'e bağlı Wihtershall, OMV, ENGIE ve Royal Dutch Shell şirketlerinin proje kapsamında konsorsiyum kurdukları açıklandı.

2019 sonuna kadar tamamlanması planlanan Baltık Denizi'ndeki çift hattın Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp doğalgaz nakletmesi ve transit ülke Ukrayna'ya olan bağımlılığın azaltılması öngörülüyor. Kuzey Akımı'nın ilk çifte boru hattı 2012 yılının ekim ayında faaliyete geçmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kuzey AkımıAvrupaGazpromAvrupalıAlman E.ON BASFWihtershall OMV ENGIERoyal Dutch ShellBaltık DeniziAlmanyaUkraynaAkımıDeutsche Welle TürkçeReuters/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24