Kuzey Akımının kapasitesi genişliyor



Rus enerji tröstü Gazprom ile Avrupalı ortakları arasında Kuzey Akımı doğalgaz nakil boru hattının genişletilmesini öngören anlaşma imzalandı. Gazprom, Alman E.ON, BASF'e bağlı Wihtershall, OMV, ENGIE ve Royal Dutch Shell şirketlerinin proje kapsamında konsorsiyum kurdukları açıklandı.

2019 sonuna kadar tamamlanması planlanan Baltık Denizi'ndeki çift hattın Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp doğalgaz nakletmesi ve transit ülke Ukrayna'ya olan bağımlılığın azaltılması öngörülüyor. Kuzey Akımı'nın ilk çifte boru hattı 2012 yılının ekim ayında faaliyete geçmişti.