Kuzey Akım 2: Biden’ın sona erdirmekle tehdit ettiği proje neden tartışılıyor?
Ukrayna krizine dair en önemli tartışma konularından biri de Rusya'dan Almanya'ya doğrudan gaz akışını sağlayacak olan ve henüz kullanıma geçmeyen Kuzey Akım 2 projesi.
08 Şubat 2022 17:04
Ukrayna krizine dair en önemli tartışma konularından biri, Rusya'dan Almanya'ya doğrudan gaz akışını sağlayak olan ve henüz kullanıma geçmeyen Kuzey Akım 2 projesi.
Moskova bunu reddetse de Batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırması ve tatbikatlar yapmasından dolayı, her an bir çatışmanın başlayabileceğini düşünüyor.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Washington'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Kuzey Akım 2 gaz hattının kapatılacağını söyledi.
Özellikle iç politikada Ukrayna krizine karşı aktif bir rol oynamamakla eleştirilen Scholz ise ABD ve Almanya'nın Rusya'ya karşı olası yaptırımlar konusunda "tam fikir birliği içinde" olduğunu belirtti.
Fakat Kuzey Akım 2 boru hattıyla ilgili tavrı, Biden'ın net sözlerinden daha belirsiz.
Ukrayinska Pravda internet sitesi, "Scholz, ABD ve [Rusya'ya karşı] diğer ortaklarla beraber yaptırımlar vaat ederken Kuzey Akım 2 boru hattından bahsetmekten kaçındı" diye yazdı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de bugün France Inter radyosuna yaptığı konuşmada, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı meselesinin Rusya ile Ukrayna krizini hafifletmeyi amaçlayan müzakerelerin ana konularından biri olduğunu söyledi.
Fransız bakan ayrıca, Avrupa'nın Rusya'ya karşı konum alabilmesi için enerji arzı konusunda bağımsız olması gerektiğini söyledi.