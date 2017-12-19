Kuzenlerin otomobille gezisi kanlı bitti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Abdulkadir K. (22), otomobille gezintiye çıktığı kuzeni Mustafa Uğur K. (26) ile aralarında çıkan arbede sırasında, ateş alan tabancadan çıkan kurşunla öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Uğur K., kuzeninin havaya ateş etmek istediğini, kendisinin de engel olmak isterken silahın ateş aldığını ileri sürdü. Şüphelinin el svapları alınıp soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Abdulkadir K., amcasının oğlu Mustafa Uğur K. ile birlikte otomobille gezmeye çıktı. Otomobilde kuzenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede, kimin elinde olduğu tespit edilemeyen tabancanın ateş alması sonucu vurulan Abdullkadir K. yaşamını yitirdi. Kuzeninin cesedini narenciye bahçesine atan Mustafa Uğur K., babasını arayarak Abdulkadir K.\'nin yanlışlıkla vurulduğunu ileri sürdü.

Babanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulkadir K.\'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, polis, Mustafa Uğur K.\'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ilk ifadesinde, kuzeninin torpido gözündeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp havaya ateş etmek istediğini, kendisinin de buna engel olmak isterken çıkan arbedede silahın ateş aldığını ileri sürdü.

Tabancanın kimin elinde olduğunu saptanması için şüpheli Mustafa Uğur K.\'nin el svapları alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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