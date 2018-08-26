Kuzenlerin fındıklıktaki kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde fındıklıkta çıkan kavgada silahlarını ateşleyen 2 kuzenden 1\'i öldü, diğeri yaralandı.

Olay dün gece, Karasu Kuyumcullu Mahallesi\'nde meydana geldi. Fındık bahçelerindeki barakada karşılaşan, aralarında husumet bulunan Mesut İskender ile kuzeni Habip İskender kavga etti. Mesut İskender üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu sırada yakındaki tüfeği eline alan Habip İskender de ateşe karşılık verdi. Karşılıklı birbirlerine ateş eden kuzenlerden Habip İskender vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Mesut İskender de göğsüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. 112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Mesut İskender yaşamını yitirdi. Habip İskender ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma soruşturma başlattı.



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