Kuzenlerden oluşan dehşet çetesi yakalandı

Kuzenlerden oluşan gasp çetesi, kaçırdıkları bir çifti eve kapatıp 4 gün tecavüz etti, yine kaçırdıkları kuyumcuyu soymaya kalktı.

Milliyet'in haberine göre, Ankara polisi, benzerlerine filmlerde rastlanacak vahşilikte gasp olayları gerçekleştiren ve 5 kuzenden oluşan bir çeteyi çökertti. Başkentte evine gittikleri eşcinsel bir anestezi teknisyenine tecavüz ederek parasını ve cep telefonunu, takip ettikleri kuyumcuyu ise kaçırarak parasını, dükkan anahtarını ve kredi kartlarını gaspeden zanlılar, Gaziantep’ten kaçırdıkları iki sevgiliye Şanlıurfa’da 4 gün boyunca işkence ederek boş senet imzalattı. Sevgililerden S.G. isimli kadına 4 gün boyunca tecavüz eden zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, biri serbest bırakıldı.

Domuz bağıyla bağladılar

Alınan bilgiye göre, Ankara’daki bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan ve eşcinsel olan A.E. 29 Ocak’ta yolda gördüğü 5 kişiyle para karşılığında birlikte olmak için anlaştı.

Zanlıları evine götüren A.E. tecavüze uğradı. Zanlılar A.E.’yi domuz bağıyla bağlayarak darp ettikten sonra evdeki 10 bin dolara yakın parasını alarak kaçtı.

MOBESE kayıtları incelendi

Polis zanlıların izini sürerken, çete 3 gün sonra bir gasp olayı daha gerçekleştirdi. Zanlılar, Dikmen’de bir kuyumcuda çalışan N.A. isimli genci takip etti. N.A.’yı darp ederek bayıltan zanlılar, genç adamı domuz bağı ile bağlayarak ıssız bir araziye göntürdü.

Burada N.A.’ya işkence yapan zanlılar parasını, kredi kartlarını ve dükkan anahtarlarını gaspetti. N.A.’nın kulağının dibinde iki el ateş eden zanlılar olay yerdinden kaçtı. Ellerini çözmeyi başaran N.A. polise giderek olayı anlattı.

Kuzenlerden oluşuyor

Polis ekipleri bölgedeki MOBESE kameralarını inceledikten sonra 3 gün arayla gerçekleştirilen iki gasp olayının aynı kişilerce işlendiğini tespit etti. Zanlıların Şanlıurfa’da yaşayan ve hepsi birbiriyle kuzen olan Ahmet Doni, Mehmet Doni, Mehmet Çelik, Mehmet Can ve İbrahim Halil D. olduğu belirleyen polis operasyon için düğmeye bastı. Ahmet Doni Ankara’da, diğer 4 zanlı ise Şanlıurfa’da yakalandı.

Yapılan aramalarda A.E. ve N.A.’ya ait kimlik ve kredi kartları, sahte kimlikler ile Gazintep’te yaşadığı belirlenen M.T.G. ve S.G. isimli kişilerin kimlikleri bulundu. Ayrıca M.T.G. ve S.G.’nin imzalarının bulunduğu 4 adet boş senet ile M.T.G.’ye ait bir otomobil ele geçirildi.

Suçlamaları kabul etmediler

Soruşturmayı derinleştiren polis, M.T.G. ve S.G.’nin sevgili olduğunu ve 4 Mart günü Gaziantep’te kaçırılıp gasp edilerek 4 gün boyunca alıkonulduklarını ve S.G.’ye ise tecavüz edildiği yönünde başvuru olduğunu belirledi. Ankara Emniyeti’ne getirilen zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Polis bunun üzerine, zanlılarla kurbanlarını yüzleştirdi. A.E., N.A., M.T.G. ve S.G. zanlıları teşhis etti. Zanlılardan Ahmet Doni, Mehmet Doni, Mehmet Çelik ve Mehmet Can tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İbrahim Halil D. ise serbest bırakıldı.