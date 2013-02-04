Kuzenler tecavüz etmiş eniştesi derede boğmuş

Batman’daki ‘töre’ cinayetinin detayları kan dondurdu. Hasret Daşlı’nın cesedi, 17 Aralık 2012’de Batman çayında bulundu. Hasret’in henüz belli olmayan kimliğini araştıran polise, 22 Aralık 2012’de bir ihbar geldi. İhbarda bulunan kişi “Hasret Daşlı isimli 4 aylık hamile kadının amcaları, tecavüze uğradığı için öldürüldüğünü, tecavüz edenlerin akrabaları olduğunu, kendilerini aklamak için öldürdüklerini” söyledi.

'Cinayeti ihbar çözdü'

Bu ihbar üzerine harekete geçen polis söz konusu adresteki kişileri gözaltına aldı. Sorgunun ardından öldürülen Hasret Daşlı’nın kimlik kayıtlarında 15 yaşında gözüktüğü aslında 22 yaşında olduğu tespit edildi. Daşlı'nın babasının ölümünün ardında,n amcasının nüfusuna kaydedildiği, amcasının oğlu Ö.D. ve halasının oglu S.D.’nin tarafından tecavüze maruz kaldığı belirlendi. Korkunç olay, Hasret’in annesinin genç kadının hamile olduğunu anlamasıyla ortaya çıktı. Hasret’in korkudan olayı gizlediği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi'nden Tolga Şardan'ın haberine göre, genç kadının, kendisine tecavüz eden akrabalarının ismini verdiği, aile meclisinin olayı kapatmak için çocuğu aldırmayı kararlaştırdığı ancak 4 ay geçtiği için kürtaj yaptıramadıkları öğrenildi. Aile meclisi, Hasret Daşlı için acımasız cinayet planını ortaklaşa yaptı. Hasret’in bir araca bindirilerek götürüldüğü,genç kadının akıbetinin ise evdekilerce bilinmediği ifade edildi. Babaannesi, dedesi, baba ve annesi, amcası, eniştesi ve halası, diğer amcası ile yengesi, kendisine tecavüz eden akrabaları gözaltına alındı.

'Enişte firarda'

Amcalardan Habib Daşlı ifadesinde aile meclisinin toplanarak karar verdiğini, enişte Garip Daşlı’nın çağrıldığını, eniştenin Hasret’i kum ocakları civarında kafasını suya batırıp boğduğunu, Garip Daşlı’nın Hasret’e tecavüz edenlerden birinin babası olduğunu söyledi. Garip Daşlı’nın, cinayeti çocuklarının üzerine atmayı tasarladığını da anlattı. Polis zanlı enişteyi arıyor.

'Bir kadın daha öldürüldü!'

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir kadın, beraber yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü. Olay gece 00:00 sıralarında meydana geldi. Esenyurt'a bağlı, Yenikent Mahallesi'nde işlenen cinayete kurban giden kadının İrem Kahya (44) olduğu öğrenildi. Bir gece kulübünde konsomatris olarak çalıştığı söylenen Kahya'yı, birlikte yaşadığı Ramazan D (46) tarafından, kalbinden ve bacağından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

'Cinayette 2. kişi mi var?'

Aldığı bıçak darbeleri sonrasında yaşamını yitirdiği öğrenilen kadını bıçaklayan Ramazan D, olayı duyan çevre sakinleri tarafından çağırılan polise, teslim oldu. Ramazan D ile birlikte, cinayet esnasında, bir kişinin daha evde olduğu iddia edilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ceset, Olay Yeri İnceleme polisini çalışmasının ardından savcılık talimatı ile Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı Ramazan D.'nin emniyetteki sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.