Kuzenine kızdı, yolu beton duvarla kapattı!

Rize'de amcasının oğlu Mehmet Sarı ile anlaşmazlık yaşayan İdris Sarı, kuzeninin evinin de aralarında olduğu 7 eve giden yolu, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle 60 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde duvar ile ulaşıma kapattı. Evlerine ulaşabilmek için dik araziden geçen patika yolu kullanmak zorunda kalan Mehmet Sarı ve diğer evlerde yaşayan yöre sakinleri ise yolun açılması için suç duyurusunda bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Derebaşı Köyü Sarılar Mahallesi'nde yaşandı. İdris Sarı, 9 yıl önce amcasının oğlu Mehmet Sarı'nın evine ulaşımı için kendi arazisinde yol yapımına izin verdi. İnşa edilen yol, yaklaşık 3 yıl önce de 6 kişinin daha yararlanması için 300 metre uzatıldı. İddialara göre bir süre önce İdris Sarı ile kuzeni Mehmet Sarı arasında bazı konulardan anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine harekete geçen İdris Sarı, kuzeninin evine giden yolun girişinde, kendi arazisi olduğunu iddia ettiği arsa üzerine 60 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde beton duvar inşa ettirerek yolu ulaşıma kapattı. Kuzeni ile aynı bölgedeki 6 evde yaşayan yaklaşık 30 kişi de, yol kapanınca evlerine ulaşabilmek için dik yamaçlardan geçen patikayı kullanmak zorunda kaldı.

Yolu kapanan ev sahiplerinden Mehmet Ali Güngör, komşuları İdris Sarı'nın yolu yıllar önce kendilerinin de maddi katkıları ile yaptırdığını belirterek, "Daha önce de ulaşıma kapattığı yolu mahkeme kararı ile açtırmıştık. Yol bağlantısı kamulaştırılmıştı. Ancak yaşanan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle amcasının oğluna kızdı, bu kez yolu beton duvarla kapattı. Patika yollardan tehlikeli bir şekilde evlerimize ulaşmaya çalışıyoruz" diyerek dert yandı.

İdris Sarı'nın kuzeni Mehmet Sarı ise, duvarın örüldüğü yerin tapu kayıtlarına göre kendilerine ait olduğunu belirterek, "Benden komşularımın yolunu kesmemi istedi. Buna karşı çıktım. O da benim yolum da dahil tüm evlerin yolunu bu duvarla kesti. Yaptığı duvar bizim arsamızda ama biz mağdur olduk" diyerek evine gidememekten yakındı. Yöre sakinlerinden Havva Güngör de, "Egosunu tatmin etmek isteyen bir kişi bizi mağdur etti. Evimize gidip gelemiyoruz" derken diğer ev sahipleri de evlerinin yolunun kesilmesine tepki göstererek yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Kurtuluş, iki akraba arasında arazi sınır anlaşmazlığı yaşandığını belirterek, duvar yapılarak kapatılan yolun arazisinin İdris Sarı'ya ait olduğunun tapuda görüldüğünü söyledi. Kurtuluş, konunun yargıya intikal ettiğini ve verilecek karara göre sorunun çözüleceğini kaydetti.