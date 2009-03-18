Kuzenin öldü, gel iş başı yap!

TTK'da şans topu çekilişiyle işe giren Adem Altıparmak göçükte ölünce yerine yedek listede bulunan kuzeni işe alınmak üzere çağrıldı.



Şans topuyla kazanmıştı



Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Hüseyinbeyoğlu Köyü’nde yaşayan amca çocukları 2 çocuk babası Adem Altıparmak ile 1 çocuk babası Onur Altıparmak, geçen yıl Kasım ayında TTK’ya alınacak 3 bin işçi kadrosu için birlikte başvurdu. Köyde evleri yan yana olan ve birlikte büyüyen, inşaat ve kahvehane gibi geçici işlerde çalışan Adem ve Onur Altıparmak, birlikte iş sahibi olma umuduyla girdikleri beden gücü sınavında başarılı oldu. 35 bin 272 kişinin girdiği sınavda kazma, kürek ve balta sallayıp, maden direğini omuzlayan Adem ve Onur Altıparmak, kura çekilişine katılmaya hak kazandı. 20 bin 814 kişinin Milli Piyango çekilişlerindeki ikramiye dağıtımında kullanılan şans toplarıyla noter huzurunda yapılan kura çekilişinde Adem Altıparmak asıl listede yer alarak iş sahibi oldu. Onur Altıparmak ise, yedek listede yer aldı ve kuzeninin yedeği oldu.



Ölünce yedek listeden kuzen çağrıldı



Adem Altıparmak, TTK’ya bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi’ne ait maden ocağında yılbaşında işbaşı yaptı. Önce 3 haftalık eğitimlerini tamamlayan Altıparmak ve diğer yeni işçiler, daha sonra yeraltındaki mesailerine başladı. Ancak geçen 10 Şubat’ta yerin 260 metre altında gaz patlaması sonucu meydana gelen göçükte yılbaşında işbaşı yapan Adem Altıparmak ile Murat Katırcı yaşamlarını yitirdi. TTK, Savaş Satıcı ve Bayram Gümüştaş’ın da yaralı olarak kurtulduğu olayın ardından, Adem Altıparmak’ın yerine yedek listede yer alan kuzeni Onur Altıparmak, Murat Katırcı’nın yerine ise Onur Genç’e işe başlamaları için çağrıda bulundu.



‘İş sevincini yaşayamadı’



Birlikte büyüyüp, birlikte iş sahibi olma umuduyla TTK’ya başvurduğu kuzenini kaybetmenin üzüntüsüyle iş sahibi olmanın sevincini yaşayamayan Onur Altıparmak, sağlık kontrollerinin ardından 3 haftalık eğitimine başladı. İşe giriş işlemleri sırasında tespit edilen çeşitli eksiklikler nedeniyle işbaşı yapamayanların yerine işe girecek olan 15 kişi ile birlikte Karadon Müessese Müdürlüğü’ndeki dersanede, iş ve işçi güvenliğine yönelik teorik eğitime tabi tutulan Onur Altıparmak, kuzenini kaybetmenin üzüntüsünü ve acısını yaşadığını, bu yüzden kameraya konuşmak istemediğini söyledi.



‘İşe girebilmek için birlikte dua ettik’



Kuzeninin ölümüyle aile olarak yıkıldıklarını belirten Onur Altıparmak, “Biz birlikte büyüdük. Her şeyimizi paylaştık. Sınava da birlikte girdik. İşe girebilmek için birlikte dua ettik. Sınavı geçtik. Ama kurada kuzenim asıl listede, ben yedek listede yer aldım. Onun işe girmesinden dolayı sevindik. Ama kazayı duyunca yıkıldık. Üzüntüm ve acım büyük. Fazla konuşmak istemiyorum” dedi.

