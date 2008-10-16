Kuzeni, Savcı Öz'e hakaretten gözaltında

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Ergenekon soruşturmasını sürdüren Cumhuriyet Savcısı Zekeriye Öz için bir dergiye hakaret içeren açıklamalar yaptığı öne sürülen teyzesinin oğlu Seyfullah Vatansever'i gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şubesi'nce yakalanan Vatansever, ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkartılacak.





Ergenekon soruşturmasını sürdüren İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriye Öz'ün, Aydınlık Dergisi'ne röportaj veren teyzesinin oğlu olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Seyfullah Vatansever, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinde dün gece gözaltına alındı. Yıldırım ilçesinde oturan Seyfullah Vatansever, yapılan röportajda Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu yıllarda Fethullah tarikatı tarafından 'devşirildiğini' anlatıp, Fethullah Gülen'in finanse ettiği Yeşilırmak Dersanesi'nde eğitim gördüğünü öne sürmüştü. Vatansever, Öz'ün kurban bayramında vatandaşlardan topladığı deriyi Fethullahçıların vakfına verdiğini iddia etmişti.



Zekeriya Öz'ün, Mustafa Kemal Atatürk için 'Beton Mustafa' diye hitap ettiğini öne süren Vatansever, 1994 yılında Aydın'ın Çine ilçesine ilk kez tayin olan Zekeriye Öz'ün eşinin kara çarşaf giydiğini, gelen misafirlerini harem ve selamlık olarak ayırdığını, gelen tepkiler üzerine eşinin kara çarşafını çıkartıp türban ve pardösü giydirdiğini iddia etmişti.



Seyfullah Vatansever, emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Vatansever, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





