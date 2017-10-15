Kuzeni ile zorla evlendirilen Çiğdem, aile meclisi kararı ile öldürülmüş

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, 2016 yılında eşi 24 yaşındaki Doğan Pala tarafından, yatak odasında başından vurarak öldürülen 3 çocuk annesi, 24 yaşındaki Çiğdem Pala\'nın, 4 yıl önce başkasını sevdiği halde zorla amcasının oğlu ile evlendirildiği, öldürülmeden önce eski sevdiği ile görüşmeye başlayınca \'aile meclisi\' kararıyla infaz edildiği ortaya çıktı.

Olay, Yenişehir İlçesi\'nde 29 Ağustos 2016 günü meydana geldi. Su tesisatçısı Doğan Pala, 3 çocuk annesi, eşi Çiğdem Pala\'yı, yatak odasında başından vurarak öldürüp, kayıplara karıştı. Çocukların bağrışmaları üzerine kapısı açık olan eve giren komşuları, genç kadını yatak odasında kanlar içinde buldu. Gelen polis, 2\'si kız 3 çocuğu koruma altına alırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, Çiğdem Pala\'nın evlenmeden önce başkasını sevdiğini, bu kişinin genç kızı ailesinden istediğini, genç kızın istememesine rağmen 4 yıl önce zorla amcasının oğlu Doğan Pala ile evlendirildiğini, Çiğdem\'in bir süre sonra eski sevdiği ile yeniden görüşmeye başladığını ve bunu öğrenen Doğan Pala\'nın \'aile meclisi\' kararı ile eşini infaz ettiğini tespit etti. Araştırmanın sonunda gözaltına alınan çiftin amcası B.P., \'kasten öldürmeye azmettirme\' iddiasıyla tutuklandı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, firarda bulunan genç kadının eşi Doğan Pala hakkında \'tasarlayarak öldürme\', çiftin amcaları 39 yaşındaki B.P., halaları 54 yaşındaki A.P. ile 55 yaşındaki H.P. ve baba anneleri 71 yaşındaki N.P. hakkında ise \'kasten öldürmeye azmettirme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırladı.

SAVCI:PLANLANMIŞ İNFAZ

İddianamede, Çiğdem Pala\'nın amcasının oğlu ile zorla evlendirildiğini belirten savcı, genç kadının bir süre sonra sevdiği kişiyle görüşmeye devam ettiğini kaydetti. Genç kadının birlikte yaşadığı kardeşi C.İ.\'nin önce ablasını uyardığı, görüşmeye devam etmesi üzerine bunu diğer ablasına anlattığını belirten savcı, halaları H.P.\'nin de bunu öğrendiğini ifade etti. Aile içerisinde konuşulmaya başlanan bu durumu tüm fertlerin öğrendiğine dikkat çeken savcı, amca B.P.\'nin, Doğan Pala\'ya eşini öldürmesi gerektiğini söylediğini vurguladı. Savcı, cinayette kullanılan ve bulunamayan tabancayı B.P.\'nin, yeğeni Doğan Pala\'ya verdiğini, olayın planlanlanmış infaz olduğunu ifade etti. Aile meclisinin olaydan kısa bir süre önce toplanarak Çiğdem Pala için ölüm kararını aldığını kaydeden savcı, şüphelilerin töre saikiyle, eylem ve fikir birliği içerisinde, planlayak hareket ettiklerini ve Çiğdem Pala\'yı öldürttüklerini belirtti.

\'ABLAM KENDİSİNİ ÖLDÜREBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ\'

Öldürülen Çiğdem Pala\'nın kız kardeşi C.İ., iddianameye geçen ifadesinde ablasının zorla evlendirildiğini belirterek, şunları anlattı:

\"Ablam, sevdiği kişiyle görüşmeye devam etti. Bunu kimseye söylemememi, aksi takdirde kendisini öldüreceklerini söyledi. Konuyu diğer ablama anlattım. Evdekiler konunun kapatılmasını ve eşi Doğan\'ın öğrenmemesi gerektiğini söyledi. Halam daha sonra konuyu amcama anlattı. Amcam, kardeşine Çiğdem\'i öldürmesi gerektiğini söyledi. Hatta balkondayken tabanca verdi. Eniştem olan Doğan\'a da bir tabanca verdi. Sonra, amcam, kardeşim ve eniştem Doğan araca binip gittiler. Hepsinde silah vardı. Amcam, Doğan\'a silah vererek, ablamı öldürmesini istedi. Halam ve baba annem Doğan\'ın tek başına Çiğdem\'i öldüremeyeceğini, bu nedenle iki kişi gitmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca kardeşime verdiği silahla ablamın eski sevdiği kişiyi öldürmesini istedi. Bu olayı amcam tasarladı. Ablamın öldürülmesinde amcam ısrar etti. Halam ise \'Öldürecekseniz öldürün, ama yakalanmayın, iyi plan yapın\' dedi. Baba annem ve diğer halam ablamın öldürülmesine karşı çıktı. Halalarım olayın gerçekleşmesi halinde ablamın çocuklarına benim bakacağımı söyledi. Amcam, polise birşey söylememem için bana baskı yaptı. Aksi ifade vermem durumunda beni de öldüreceğini söyledi.\"

Çiğdem Pala\'nın küçük oğlu M.P. ise ifadesinde, babasının eve geldikten sonra yatak odasına gittiğini, kendisine diğer odaya giderek televizyon izlemesini söylediğini anlatırken, \"Babam çıktığı sırada ben odaya gittim. Annemin başında delik vardı ve yüzüne kan akmıştı. Annemi görünce dışarıya çıkıp bağırmaya başladım\" dedi.

\'ÖYLE BİRŞEY YAPABİLECEĞİNE İHTİMAL VERMEDİM\'

İddianamenin kabul edilmesi ardından amca B.P.\'nin tutuklu, cinayeti işleyen Doğan Pala\'nın firari, diğer 3 sanığın ise tutuksuz yargılanmasına Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık B.P., cinayetin işlendiği gün Lice\'den gelerek ablasının evine gittiğini, annesine neler olduğunu sorduğunu anlatırken, \"Hepsi birden ağladı ve Çiğdem hakkında söylenenleri anlattılar. Kardeşinin söylediğine göre, Çiğdem eve erkek alıyormuş. Gözleriyle görmedikleri şeye nasıl inandıklarını söyleyip, kızdım. Hatta onlara inanmadığımı ve iftira attıklarını söyledim. Sonraki gün Çiğdem\'in kız kardeşi ile görüşüp, gerçeği anlatmasını söyledim. Kendisi, Çiğdem\'in 8-10 ay kadar önce biri ile görüşmeye başladığını söyledi. Ben anlattıklarına inanmıyor, iftira attığını düşünüyorum. Sonra Çiğdem\'in eşi Doğan geldi. Çiğdem\'in kız kardeşi ile görüştü. Tepki vermedi. Sadece başını eğip, düşünüyordu. Doğan\'ın sakin duruşu beni aldattı. Ona nasihat ettim. Doğan\'ın böyle yapacağına ihtimal vermedim. Yanından ayrılmak istemiyordum. Sonra Doğan iş yerine gitmek istediğini söyledi. Onunla birlikte çıktım. Durakta arabadan indim. Eve gittiğimde eşim Çiğdem\'in öldürüldüğünü söyledi. Anlatılanlara inanmadığım için Çiğdem ile konuşma ihtiyacı duymadım\" dedi.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ

Çiftin halaları A.P., H..P. ve baba anneleri N.P. ise duruşmada verdikleri ifadede, Doğan Pala\'yı cinayeti işlemek için azmettirmediklerini söyleyerek, suçlamaları reddetti. Çiftin komşuları D.K. ise ifadesinde Doğan ve Çiğdem Pala\'nın sürekli tartıştığını ve anlaşamadıklarını belirterek, \"Olay tarihinde \'Kimse yok mu, yardım edin\' diye bağırdığını duydum. Eşimle birlikte Çiğdem\'in evine gittik. Çiğdem\'in öldürüldüğünü gördük\" dedi.

Dosyaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık B.P.\'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, gelinen aşama itibariyle kaçma, gizlenme ya da kanıtları karartması konusunda somut olguların bulunmayışını dikkate alarak, dosyanın tek tutuklu sanığı olan B.P.\'nin tahliyesine karar verdi. Dava ertelendi.



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