Kuzen Dişli'nin kaçak tesisine ruhsat

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi bugün yaptığı toplantıda, hakkındaki iddialar nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin kuzeni Davut Dişli'ye ait olan Sapanca'daki Sırma Su Tesisleri'ne ruhsat verilmesinin önünü açan karar aldı.



Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün Başkanvekili İrfan Sezer başkanlığında 30 gündem maddesi ile toplandı. Toplantının birinci gündem maddesi meclisin Ağustos ayındaki görüşmesinde kabul edilen, ancak askı süresince 8 itirazın yapıldığı AKP Milletvekili Şaban Dişli'nin kuzeni Davut Dişli'ye ait Sırma Su Tesisleri'nin bulunduğu Mahmudiye Köyü'nü de içine alan 1/5000 ölçekli imar planıyla ilgili komisyon raporunu görüştü. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim 2008 tarihinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 30 Ekim 2008 tarihli nazım imar planına yasal süresi içerisinde yapılan 8 itirazın uygun görülmemesi yönündeki komisyon raporunu oy çokluğu ile kabul etti.



Bu kararla itirazlar kabul edilmemiş olduğundan, daha önce kaçak olduğu için mühürlenen Şaban Dişli'nin kuzeni Davut Dişli'ye ait Sırma Su tesislerine ruhsat verilmesinin yolu açılmış oldu.



Planlar meclis kararından sonra Sapanca Belediyesi'ne gönderilecek ve burada bir ay askıda kalacak. Bu süre içerisinde itirazlar olursa, Sapanca Belediyesi Meclisi tarafından yeniden Büyüksehir Belediyesi'ne gönderilecek. Büyükşehir Belediyesi de bu planları onayladıktan sonra plan kesinleşmiş olacak.