Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Güney ilçesindeki 10 metrelik boş su kuyusuna düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güney ilçesinin Eziler Mahallesi Kemerkuyu Mevkii\'ndeki yaklaşık 10 metre derinlikte olan boş su kuyusuna düşen köpeği gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın arama kurtarma ekibi, kuyuya hortum indirip, sıcaktan ve susuzluktan bitkin düşen köpeğe su verdi. Ardından merdivenle kuyuya inen itfaiye ekibi, sokak köpeğini çıkarıp, sağlık kontrolünü yaptıktan sonra tekrar doğaya bıraktı.



FOTOĞRAFLI