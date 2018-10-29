Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi\'ndeki boş arazide otlayan inek, 2 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Hayvanın sahibi itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineğin gözünü toz kaçmaması için kapatarak kuyunun çevresini genişletti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kuyuya düşen inek, traktör ve halatla bulunduğu yerden çıkarılarak, sahibine teslim edildi.

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