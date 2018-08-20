Kuyuya düşen 600 kiloluk danayı itfaiye güçlükle çıkardı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

BEYLİKDÜZÜ\'NDE kurban pazarında sahibinin elinden kurtulan bir dana açılan çukura düştü. 600 kiloluk danayı itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Olay öğle saatlerinde Marmara Mahallesi/nde bulunan bir hayvan pazarına öğle saatlerinde meydana geldi. Kamyonla pazara getirilen kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak önce birine vurdu ardından sakatatların atılması için açılan 5 metrelik çukura düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında sürekli hareket eden hayvan zaman zaman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri hayvana ipler bağlayarak yine itfaiyeye ait vinç yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 600 kiloluk hayvanı düştüğü çukurdan kurtardı. Olayı anlatan hayvan sahibi Sıtkı Topçu,\"Hayvanı kamyondan indirirken koşmaya başladı. Zıpladı ve bir arkadaşa vurdu. Sonra atladı çukurun içine. Sonra da kurtarıldı. 500-600 kilo vardır\" diye konuştu.

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