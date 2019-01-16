Kuyumcuyu pompalı ile öldüren soyguncular kamerada



ANKARA\'nın Mamak ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel\'i pompalı tüfekle ateş ederek öldürüp kaçtı. Polis, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan soygun girişiminde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi\'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girdi. Birisinin elinde pompalı tüfek bulunan şüpheliler, yanında çalışan tezgahtar ile dükanı kapatmak için altınları toplamaya çalışan iş yeri sahibi Nurettin Güzel\'den, para ve altın istedi. Nurettin Güzel, iddiaya göre buna karşı çıktı. Bunun üzerine yüzünü atkıyla da kapatan şüpheli, tüfekle Güzel\'e ateş etti. Nurettin Güzel kanlar içinde yere yığılırken, soyguncular iş yerinden çıkarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan Nurettin Güzel\'e olay yerinde müdahale etti. Güzel, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler iş yerinde inceleme yaparken, soyguncuların Güzel\'e ateş ettikten sonra bir şey alamadan kaçtıkları saptandı. Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, soyguncuların içeriye girmesi ve Nurettin Güzel\'e tüfekle ateş etmeleri saniye saniye yer aldı. Görüntüye el koyan polisler, eşkal ve kimliklerini belirlemeye çalıştığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polislerin soygun girişiminin yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi

-Güvenlik kamerasında soyguncunun tüfekle ateş etmesi

-Polisin iş yerinde incelemeleri

-Çevreden görüntü

-Ambulans

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)