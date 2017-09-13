Kuyumcuya silahlı saldırı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ /BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi\'nde, kuyumculak yapan Sertan İ., işyerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Haydar Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Sertan İ., işyerine gelen kimliği henüz belirsiz bir kişiyle iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden taştışmaya başladı. Kuyumcuya gelen kimliği belirsiz kişi, Sertan İ.\'ye yanında getirdiği silahla 3 el ateş açtı. Omuzundan yaralanan Sertan İ., olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan, kuyumcunun önünde bekleyen 2 kişi ile birlikte yaya olarak kaçtı. Polis, saldırgın ve iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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