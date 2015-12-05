Kuyumcuda 3 kişiyi rehin alan soyguncular 9 saatin sonunda teslim oldu

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde bir kuyumcuya giren kar maskeli 2 kardeş, bir kişiyi yaralayıp 3 kişiyi rehin aldı. Rehinelerden 2'si, 8 saatlik çabanın ardından serbest bırakıldı. 9 Saatin sonunda soyguncular ellerindeki son rehineyi de bırakıp teslim oldu.

Rehine krizinin yaşandığı kuyumcunun bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 09.30'da başlayan operasyon hala sürüyor. Soyguncuları ikna etmeye anneleri geldi. Cep telefonuyla çocuklarıyla görüştürülen anne de ikna etmeyi başaramadı. Gözyaşlarına boğulan anne sinir krizi geçirip baygınlık geçirdi.

DHA'nın haberine göre; Ordu’nun Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi üzerinde bulunan Hasan Gül’e ait kuyumcuya saat 09.30 gibi kar maskeli iki kişi ellerinde tabanca ile girerek altınları istedi.

Soyguncular, müdahale etmek isteyen Hasan Gül’ün yeğeni Murat Gül’ü tabancayla vurup yaraladı. Kendini dışarı atan Murat Gül, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kuyumcunun bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İki soyguncu, Hasan Gül ile iki çalışanını içeride rehin aldı. Polisin ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Operasyon için bölgeye özel harekat şubesi ekipleri de sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü: Sabırla görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Ordu İl Emniyet Müdürü Caner Tayfur, Fatsa ilçesinde kuyumcu ile iş yerindekilerin rehin alınmasına ilişkin, olayı müzakere içerisinde çözmek için uğraştıklarını belirtmişti.

Tayfur, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın 09.20 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Olayın soygun girişimi olduğunu belirten Tayfur, "Maalesef 1994 ve 1988 doğumlu iki kardeş tarafından yapılmak istenen soygun girişimi söz konusudur. Siyasi boyutu kesinlikle yoktur" diye konuştu.

Soyguncular kardeş

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde bir kuyumcuya giren kar maskeli 2 kişinin kardeş oldukları belirlendi. Ordu’nun Çatalpınar İlçesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Ömer S. ile 17 yaşındaki G.S.’nin otomobile Fatsa İlçesi’ne geldikleri belirtildi.

Kuyumcuya girip bir kişiye yaralayıp 3 kişiyi de rehin alan 2 kardeşi ikna etmeleri için Çatalpınar İlçesi’nden anneleri Şehri S., polis tarafından bölgeye getirildi. Cep telefonuyla çocuklarıyla görüştürülen anne Şehri S. de ikna etmeyi başaramadı. Gözyaşlarına boğulan anne sinir krizi geçirip baygınlık geçirdi. Anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Babaları Mustafa S.’nin Adana’da inşaat işçisi olarak çalıştığı ifade edildi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Caner Tayfur’da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. Emniyet Müdürü Tayfur, "Olayın siyasi bir yönü yok. Sabırla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden destek istedik. Uzman müzakereci Ankara’dan gelecek. Kazasız belasız neticelendirmeyi umuyoruz. Bildiğiniz gibi bir kişi hafif şekilde yaralandı. İçeride 3 de rehine bulunuyor" demişti.

Son rehineyi de bırakıp teslim oldular

Ömer S. ve G.S. isimli kardeşler, polisin yaklaşık 9 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu. Ellerindeki son rehine Arif Güneş'i de serbest bırakıp polise teslim olan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilip emniyete götürüldü.