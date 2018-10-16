Kuyumcuya gasp girişimi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Erdemli ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan bıçaklı gasp girişimi güvenlik kameralarına yansırken, polis oluşturduğu özel ekiple kaçan şüpheliyi yakaladı.

Olay, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. 11 Ekim\'de akşam saatlerinde, başında motosiklet kaskı ve elinde bıçak bulanan 1 kişi kuyumcuya girdi. İşyerine giren kimliği belirsiz kişi, bir süre konuştuktan sonra üzerinde taşıdığı bıçağı kuyumcunun boğazına dayadı. Kuyumcu, bunun üzerine gasp için işyerine giren zanlıyı, diğer esnafın görebilmesi için kapıya doğru çekmeye başladı. Bu sırada şüpheli, kuyumcunun boynundan sarılarak yere düşürdü. Yerdeyken şüpheliye birkaç tekme savuran kuyumcu, onu uzaklaştırmayı başardı. Çevredeki esnaf ise durumu fark ederek gaspçıyı kovaladı. Şüpheli, olay yerine geldiği motosiklete binerek kaçıp izini kayıp ettirdi.

Olaydan sonra harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, yaşanan olay sonrası onlarca kamera kaydını izleyerek, şüpheli olabilecek kişiler üzerinde çalışma yaptı. Yapılan değerlendirme sonunda özel ekip olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini 25 yaşındaki R.Ö. olarak belirledi. R.Ö.’nün izini süren ekipler, kullandığı motosiklet kaskı, üzerindeki montu ve bıçakla birlikte saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



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