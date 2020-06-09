Kuyumcuya biber gazı sıkıp, yüzük tablasını çaldı!

İstanbul Kartal'da bulunan bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren kişi, kuyumcuya biber gazı sıkarak 50 bin lira değerindeki yüzük tablasını alarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da Kartal Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda dün saat 09:30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren şüpheli, kuyumcunun yüzükleri çıkarmasını bekledi.



Yüzükler tezgâha çıkar çıkmaz cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktı. 45 adet yüzüğün bulunduğu tablayı alıp kaçan hırsız, kuyumcunun kovalamasına rağmen izini kaybettirmeyi başardı.

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.