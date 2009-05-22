Kuyumcudan hırsızlık yapan iki kadın yakalandı

Yenimahalle'de bir alışveriş merkezindeki kuyumcu ile hediyelik eşya satan bir dükkandan hırsızlık yaptığı tespit edilen iki kadın, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de bir alışveriş merkezindeki bir kuyumcudan 19 Mayıs Salı günü saat 18.15 sıralarında hırsızlık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek alışveriş merkezi ve çevresinde şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.



Yapılan aramalar sonucunda eşkalleri belirlenen Nihal Ö. ile Emel G. yaklaşık yarım saat içerisinde çaldıkları 3 adet altın bilezikle birlikte yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ayrıca bir hediyelik eşya dükkanından çalındığı tespit edilen 3 adet kadın çantası, 5 adet küpe, 4 adet kolye ile 1 adet gerdanlık da ele geçirildi.



Zanlılardan Nihal Ö'nün, 18 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlenirken, gözaltına alınan zanlılar, jandarma tarafından sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

