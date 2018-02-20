Kuyumcuda silahlı soygun güvenlik kamerasında

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yüzü kar maskeli soyguncu, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan yaklaşık 100 bin lira değerinde bilezik, künye ve kolye alıp kaçtı. Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi\'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla, Menderes Koçak\'a ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak\'ın eşi Fatma Koçak\'a silahını doğrultan gaspçı, çantasına yaklaşık 100 bin lira değerinde 50\'ye yakın altın bilezik, kolye ve künye doldurtarak kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Gaspçının kaçtığını gören çevredekiler de peşine düştü. Bir süre süren kovalamacanın ardından soyguncu izini kaybettirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, soyguncuyu aradı ancak izine rastlanılmadı.

Yapılan çalışma sonucu kar maskesi ile mont, bölgedeki bir çöp konteynerinde bulundu. Çalınan altınların sigorta poliçesinin olmadığı öğrenildi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.



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