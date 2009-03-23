Kuyumcu, soyguncuyu öldürdü

Üsküdar'daki bir kuyumcuya soygun amacıyla geldiği öne sürülen bir kişi, iş yeri sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü.



Alınan ilk bilgiye göre, Fıstıkağacı Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya soygun amacıyla gelen bir kişi, iş yeri sahiplerinin direnişiyle karşılaştı. Mücadele ettiği iş yeri sahibi 2 kardeşten birini darp eden şüpheli, diğer kuyumcu tarafından silahla vuruldu.



Soyguncu olduğu ifade edilen kişi olay yerinde ölürken, polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.