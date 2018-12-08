KUYUMCU, SOYGUNCUYU ETKİSİZ HALE GETİRİP POLİSE TESLİM ETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Beykoz\'da bulunan bir kuyumcuya silahla giren 1 kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu, silahlı kişiyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Olay saat 19.00 sıralarında Paşabahçe Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcuya giren soyguncu elindeki silahı dükkan sahibine doğrulttu. İkili arasında arbede yaşandı. İtiş, kakış sırasında kuyumcu soyguncunun elinden silahı alarak, etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Kuyumcu etkisiz hale getirdiği şüpheliyi polise teslim etti. Polis çıkan arbedede yaralanan şüpheli tedavi için Beykoz Devlet Hastanesi\'ne ardından da polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen ekipler dükkanda inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği cadde

-Kuyumcudan görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar