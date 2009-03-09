Kuyulardan ölüm çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki BOTAŞ tesislerindeki kuyularda faili meçhullerin cesetleri aranıyor. Şırnak Barosu şimidiye kadar iki kemik bulunduğunu açıkladı.



Ergenekon soruşturmasında açıklamalarda bulunan Tuncay Güney ile PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın 1990'lı yıllarda öldürülen pek çok kişinin asitle yakıldıktan sonra Silopi'de bulunan BOTAŞ tesisleri ve Cizre-Silopi güzergahındaki bazı noktalara açılan kuyulara gümüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine bazı kayıp yakınları Silopi Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuş, yapılan incelemenin ardından kuyularda araştırma yapılmasına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı izin vermişti.



Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Öztürk ile 4 avukat BOTAŞ tesislerine geldi.



Geçen hafta yapılacak olan aramalar ise ilçede DTP'nin kadınlar günü nedeniyle yapacağı etkinlik yüzünden provakasyon endişesiyle ertelenmişti.



Şırnak Barosu, kuyularda şimdiye kadar yapılan çalışmada iki kemik bulunduğunu açıkladı. Bulunan kemik ve kumaş parçaları adli tıpa gönderildi.



Şırnak Barosu: Başka kazılar bekliyoruz



Şırnak Baro Başkanı Nuşirvan Elçi, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının 1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin kuyulara atıldığı iddiası üzerine bugün BOTAŞ tesislerinde yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.



Bugün tesiste yapılan kazı çalışmalarının yaklaşık 1200 metrekarelik alanda gerçekleştirildiğini belirten Elçi, şunları söyledi:



"Kazı koşulları elverişsizdi. Buna rağmen yapıldı. Bu tesisteki kazılar tamamlandı. Kazılar sırasında 2 kemik parçası ve birkaç bez parçası bulundu. Bunlar Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda kemiklerin insana ait olup olmadığı belirlenecek. Bez parçalarında da kan izi olup olmadığı araştırma sonucunda belli olacak. Bu tesisteki kazılar sona erdi. Daha önce talep ettiğimiz yerlerde yarın ya da bir sonraki gün kazı yapılmasını bekliyoruz."



