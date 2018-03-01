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Kuyularda saklanan tohumlar çıkarılmaya başlandı

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ’un köylerinde geçen yıl hasadın ardından tohumluk olarak ayrılan buğday, arpa ve mercimek, saklandıkları taş ve toprak kuyulardan çıkarılarak ekilmeye başlandı

01 Mart 2018 15:49

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ’un köylerinde geçen yıl hasadın ardından tohumluk olarak ayrılan buğday, arpa ve mercimek, saklandıkları taş ve toprak kuyulardan çıkarılarak ekilmeye başlandı.
Mollakent Köyü sakinlerinden Bahattin Gül, 300 haneli köyde her evin önüne birkaç kuyu açıldığını belirterek, bu kuyuların tahılları fareden koruduğuna inandıklarını söyledi. Gül, hasat sonrası bir yıl sonra ekilmek üzere tohumluk olarak ayrılan tahılları, yaklaşık 4 metre genişliğinde 5 ila 7 metre derinliğinde değişen toprak veya kevke taştan yaptıkları kuyulara sakladıklarını ifade etti. Ekim zamanı geldiği için tohumluk tahılları çıkarmaya başladıklarını kaydeden Gül, \"Atalardan kalan bu geleneği sürdürüyoruz. Tohumları kuyuda saklamanın bir nedeni de çok yer kaplaması. Yöreye özgü Kevke taşı veya topraktan yapılan kuyunun içine naylon serip ürünü doldurduktan sonra ağzına taş bırakıyoruz ve üzerini toprakla örtüyoruz\" diye konuştu.
Kuyulara bırakılan tohumlukların kışı burada geçirdiğini söyleyen Ekrem Atmaca ise tohumluk tahılın bozulmadığını belirterek, \"Kuyular tohumu her türlü haşereye karşı koruyor. Bana göre bu muhteşem bir buluş. Kuyular adeta bir silo görevi görüyor\" dedi.

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