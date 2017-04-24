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Yaşam

Kuyudan su çekerken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Bekir Carı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

24 Nisan 2017 22:46

Konya'da kuyudan su çektiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Bekir Carı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA’da yer alan habere göre, olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı Hayıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tarlasına giden Bekir Carı, kuyudan su çekmek istediği sırada elektrik akmına kapılarak ağır yaralandı. Carı'yı kuyunun yanında hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bekir Carı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Carı, burda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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