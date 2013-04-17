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Yaşam

Kuyudan çıkartılan inek kesildi

İnegöl ilçesinde, 5 metrelik su kuyusuna düşen inek, itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Nefes alıp vermede güçlük çeken inek, boğazlandı

17 Nisan 2013 10:26

Bursa'da düştüğü 5 metrelik su kuyusundan itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan inek, nefes alıp vermede güçlük çekince kesildi.
 
Sarıpınar köy yolunda, Hasan Keskin'in evin yanındaki su kuyusuna, Bünyamin Doğan'a ait inek düştü.

Olay yerine çağrılan İnegöl İtfaiyesi ekipleri, ineği kurtarmak için iş makinesiyle çalışma başlattı. Beton kuyuyu kıran ekipler, bir saatlik çalışma sonucu ineği sıkıştığı yerden çıkardı.

Ekipler, nefes alıp vermede zorluk yaşadığını gördükleri ineği, kesmek zorunda kaldı.

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