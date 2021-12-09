Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Zonguldak'ta, kuyusunda cesedi bulunan Aydın Zengin'i (32) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan baba Sait Zengin, ağabey Aykut Zengin ve üvey anne Ümmiye Zengin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Karadere köyünde oturan Aydın Zengin, 20 Aralık 2020'de kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlenince jandarma, şüphe üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin, 3 Nisan 2021'de jandarma tarafından gözaltına alındı. Sait Zengin, oğlu Aydın Zengin'in cesedini ormanda gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi. Yapılan kazıda, Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Sait Zengin'in, açtıkları su kuyusunun içindeyken Aydın Zengin'i tüfekle vurarak öldürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasıyla Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'azmettirme' suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanıklar, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Duruşmada, suçlamaları kabul etmediler

Duruşmada verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmeyen 3 sanık, Aydın Zengin'i kimin öldürdüğünü bilmediklerini söyledi. İfade verirken ağlayan ve oğlunu kendisinin öldürmediğini söyleyen Sait Zengin, "Bir baba oğlunu nasıl öldürür? O benim ilk oğlumdu. Bir baba evladını öldüremez. En sevdiğim oğlumdu. Ben bir şey yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim bugüne kadar" dedi.



Aykut Zengin, o dönem Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu iddia edip suçlamaları kabul etmezken, üvey anne Ümmiye Zengin de olayla bir bağlantısının olmadığını söyleyip beraatini istedi.

Mahkeme heyeti 'indirim' uygulamadı

Sanıklardan Sait Zengin ve oğlu Aykut Zengin'e, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatiyle, diğer sanık Ümmiye Zengin'e de cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' verildi. Mahkeme heyeti, samimi pişmanlık ile bir daha suç işlemeyeceklerine dair kesin ve inandırıcı kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezada indirim uygulamadı. (DHA)