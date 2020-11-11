Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş çıktı!

Afyonkarahisar'da, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ile Zeliha Uysal'ın cansız bedenleri kuyuda bulunmuştu. Yaşlı çiftin, Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı, polisteki ifadesinde cinayetleri itiraf etti.



Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 2 metrelik kuyuda bir çoban tarafından cansız bedenleri bulunan ve 17 gündür kayıp oldukları için aranan yaşlı çiftin katil zanlısı bugün, cinayetlerini polis sorgusunda itiraf etti.



Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cinayet şüphelisinin Zeliha'nın erkek kardeşi Bünyamin A. olduğu ortaya çıktı. Bünyamin A. cinayeti nasıl işlediğini "26 Ekim saat 07.30 civarında çiftin evine konuşmak için gittim, Cevdet ve kız kardeşim Zeliha Uysal ile tartıştık, daha sonra pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım." sözleriyle anlattı.

25 Ekim'den bu yana aranıyorlardı

Pınarlı köyünde yaşayan ve 25 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları, kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öldürülen Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'y gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor. (DHA)