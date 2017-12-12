Kuyucak'taki TOKİ evlerinin 2'nci etap kuraları çekildi

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak ilçesinde yapılan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları için 2\'nci etap kuraları çekildi.

Kuyucak Düğün Salonu\'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminde 40 kişi \'2+1\', 26 kişi de \'3+1\' ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. İlk kuraları çeken Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk, \"İlçemizde TOKİ işbirliğiyle evsiz vatandaşlarımızı ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kura çekiminin ilk bölümünü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Bugün de ikinci etap çekilişlerimizi yapıyoruz. İnşallah Kuyucak ilçemizde Pamikören ve Horsunlu mahallelerimizde de istek olduğunda, TOKİ aracılığıyla vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya çalışacağız. Bu bölgelerde de belediyemize ait arsalarımız bulunuyor. TOKİ\'yle bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor\" dedi.

Konutların tamamen farklı tasarlandığını belirten Ertürk, \"Kuyucak\'ta TOKİ ilk kez standartlarının dışına çıktı. Konutlar tamamen farklı şekilde tasarlandı. TOKİ konutları, yöremizin sıcak iklimi düşünülerek ve balkonda uzun zaman geçirilen bir bölge olması dolayısıyla, geniş balkonlu olarak tasarlandı. Çatılar ve mekanik tesisatları güneş paneline uygun şekilde yapıldı. Ayrıca site içerisinde çocuk parkı, spor sahası, yeşil alanlar ve otopark da tasarlandı. TOKİ\'den ev sahibi olan vatandaşlarımız rahat ve huzur içerisinde evlerinde oturacaklardır\" diye konuştu.

Aydın\'da yerel bir gazetede muhabirlik yapan Gülay Bozkurt da kura çekerek \'3+1\' daire sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Bozkurt, \"Ben bundan önceki çekilişe de katılmıştım ama çıkmadı. Yedeklerde kalmıştım. Bu kez çıktı. Bugün de kurasını çektim. Çok sevinçliyim. Şu anda ev sahibi olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyorum\" ifadelerini kullandı.



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