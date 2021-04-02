Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin Kaymakamı Yılmaz Kurt'un Didim'de ölü bulunduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Aydın Valisi'nden açıklama

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’un Didim Akbük’te ölü bulunması ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.

Aydın’ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük Mahallesi Çamlık Koyu yakınlarındaki sahil kenarındaki ormanların yakınında ölü bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede Kaymakam Kurt’un başından bir el ateşli silahla vurulması sonucu öldüğü belirlenmişti.

Yılmaz Kurt kimdir?

1976 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere’de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı.

2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştır.