Kuyt'tan Feyenoord'a yeşil ışık

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Dirk Kuyt, yüksek seviyede futbol oynamaya devam etmek istediğini söyledi ve eski kulübü olan Feyenoord'a da yeşil ışık yaktı.

İleriye dönük ipuçları veren Kuyt, “Kendimi son derece fit hissediyorum ve mümkün olduğunca yüksek seviyede futbol oynamaya devam etme fikrideyim. Herkes, Feyenoord’un benim kulübüm olduğunu biliyor ancak aynı zamanda bu insanlar şu an Fenerbahçe forması giydiğimin de farkındalar. Türkiye’den ayrılıp, ayrılmayacağıma ilişkin herhangi bir şey söylemiyorum ancak tabii ki de Feyernoord benim için bir seçenek” diye konuştu.

Hollanda gerçeği

Milli takımı bırakma kararına da açıklık getiren Dirk Kuyt, “Fiziken futbol oynayabileceğimi ancak bu performansının milli takım için önemli olmayacağını anladım. Son yıllarda çok enerji harcadım ve artık bunu daha fazla kaldıramayacağım” dedi.