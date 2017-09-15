Kuyt ve Meireles'ten Fenerbahçe'ye ziyaret

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin eski futbolcuları Dirk Kuyt ve Raul Meireles, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'ni ziyaret ederek, yöneticiler , teknik heyet, eski takım arkadaşları ve Samandıra personeli ile hasret giderdi.

Özel işleri ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için İstanbul\'a gelen Sarı-Laciverti ekibin eski oyuncular Dirk Kuyt ve Raul Meireles, bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'ni ziyaret etti. Kuyt ve Meireles, tesislerde bulunan yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat\'ın yanı sıra Teknik Direktör Aykut Kocaman, İdari Menajer Hasan Çetinkaya, futbolcular ve Samandıra personeli ile bir araya geldi. Ziyaret neşeli ve mutlu anların yaşanmasına neden olurken, Kuyt ve Meireles, antrenmanının son bölümünü saha kenarından takip etti.

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