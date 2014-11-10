Kuyrukluyıldıza tarihi iniş bu hafta gerçekleşecek

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Rosetta uzay aracı, 67P kuyrukluyıldızına bu hafta keşif aracını indirecek. İnişin başarılı olması, Güneş Sistemi'nin geçmişi hakkında paha biçilmez bilgilere ulaşılmasını sağlayacak.

Dünya'dan 450 milyon kilometre ötedeki 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyrukluyıldızına Ağustos ayında ulaşan, geçtiğimiz ay ise gök cisminin 10 kilometre kadar yakınına sokularak yörüngesinde hareket etmeye başlayan Rosetta uzay aracı, bu hafta tarihi bir deneme gerçekleştirecek.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Rosetta'nın taşıdığı Philae, Çarşamba günü 67P üzerine iniş yapmak için uzay aracını terk edecek. Agilkia adı verilen iniş yerine sağ salim ulaşmayı başarırsa, tarihte ilk kez insan yapımı bir uzay aracı bir kuyrukluyıldıza iniş yapmış olacak.

ESA, Philae'nin başarılı olup olmadığını, keşif aracı Rosetta'dan ayrıldıktan 7 saat sonra anlayabilecek. Philae'nın inmeyi başarması halinde, buzul kuyrukluyıldızlar hakkında paha biçilmez bilgilere ulaşılacak. Gökbilimciler, bu sayede Güneş Sistemi'nin oluştuğu yaklaşık 4.6 milyar yıl öncesine ait çok önemli bilgiler elde etmeyi umuyor.

ESA Rosetta görevinin başında yer alan Fred Jansen, "Güneş Sistemi'nin 4 milyar yıl öncesine kadar izler taşıyan bir zaman makinesine yakınlaştık... Başarırsak gerçekten geçmişe bakabileceğiz" ifadesini kullandı.

İnternetten canlı yayımlanacak

Philae keşif robotunun tarihi denemesi, Salı günü başlayacak ve Çarşamba gününe uzayacak yayınlarla canlı olarak aktarılacak. Keşif robotu, iniş noktası Agilkia'ya ulaşması halinde taşıdığı zıpkını ateşleyerek kendisini kuyrukluyıldıza sabitleyecek.

10 farklı analiz ve deney aracı taşıyan Philae, kuyrukluyıldızın fotoğraflarını çekecek, moleküler yapısını analiz edecek, sondaj gerçekleştirecek ve kimyasil analizlerde bulunacak. Rosetta'nın ise 11 ayrı gözlem ve deney cihazı bulunuyor. Uzay aracı, en son olarak 67P'den saçılan gazları analiz etmişti.

NASA, Philae gözlemleri sayesinde kuyruklıyıldızın farklı miktarda güneş ışınına maruz kalmasıyla nasıl değişimler yaşandığını anlayacaklarını belirtti. Rosetta, Ağustos 2015'e kadar 67P'yi takip edecek. Söz konusu tarihte Güneş'e en yakın konuma gelecek kuyrukluyıldızın ısıyla nasıl değişim gösterdiği de gözlemlenecek.