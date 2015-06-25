'Kuyruklu gezegen' keşfedildi

Gökbilimciler, yörünge hareketi esnasında bir kuyrukluyıldız gibi arkasında kuyruk oluşturan gezegen keşfetti. Neptün büyüklüğündeki gezegen astronomide bir ilk olma özelliği kazandı.

NASA Hubble Uzay Teleskobu (HST) ve Chandra X-ray Gözlemevi ile yapılan gözlemler, benzeri olmayan bir keşifle sonuçlandı. Dünya’dan 22 kat daha büyük olan GJ 436b adlı gezegenin, kuyrukluyıldız gibi bir kuyruğa sahip olduğu belirtildi.

Araştırmada yer alan Cenevre Üniversitesi’nden David Ehrenreich, “Gezegenin arkasından uzanan gaz bulutunu tespit ettiklerine zaman gözlerine inanamadıklarını” söyledi.

Dünya’dan 33 ışık yılı mesafede, Aslan (Leo) Takımyıldızı’nda yer alan GJ 436b, “sıcak Neptün” olarak tanımlanıyor. Sebebi, Dünya’dan 10-20 kat daha büyük olması ve yıldızına çok yakın mesafede yer alması. GJ 436b’nin yıldızı ile arasındaki mesafenin 4,8 milyon kilometre olduğunu belirten Ehrenheich, bu mesafenin Dünya-Güneş arasındaki uzaklığın 33’te birini temsil ettiğine dikkat çekti.

İlk kesin tespit

GJ 436b’nin ağırlıklı olarak hidrojenden oluştuğunu belirten Ehrenheich, yörüngede dev bir çember oluşturan kuyruğun ise 3 milyon kilometre genişliğinde olduğunu belirtti. Kuyruğun ise yaklaşık 15 milyon kilometre uzunlukta olduğu tahmin ediliyor.

Gökbilimciler, yıldızlarına çok yakın gezegenlerde kuyrukluyıldız benzeri bir yapı oluşabileceği teorisini geçmişte öne sürmüştü. GJ 436b, bu teoriyi kesinleştiren ilk gezegen oldu. Bilgisayar modelleri, gezegenin saniyede 1,000 ton gaz saçtığını öne sürüyor. Bu da gaz devinin atmosferinin yüzde 0.1’ni 1 milyar içinde kaybedeceği anlamına geliyor. GJ 436b’nin atmosferinin yaklaşık yüzde 10’unu, birkaç milyar yıl içinde kaybettiği düşünülüyor.

Ehrenheich, NASA’nın TESS uzay görevi ile Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) ateşleyeceği CHEOPS ve PLATO uzay araçlarıyla GJ 436b gibi binlerce gezegen daha bulabileceklerini belirtti.