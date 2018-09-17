Kuyrukları birbirine dolanan yavru sincaplar kurtarıldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, plastik atıklar ve otlar nedeniyle kuyrukları birbirine dolandığı için yuvalarından çıkamayan ve bu yüzden ölüm tehlikesi yaşayan beş sincap yavrusu kurtarıldı.

Gri sincaplar, kendilerini bu şekilde bulan bir kişi tarafından götürüldükleri Wisconsin Doğal Yaşam Rehabilitasyon Merkezi'nde birbirlerinden ayrıldı.

Veterinerler, beş yavruyu da uyuşturarak düğümü çözdü. Hayvanların durumunun iyi olduğu ve kan dolaşımı sorunu nedeniyle sadece kuyruklarındaki dokuların zarar gördüğü belirtiliyor.

20 dakika süren operasyondan bir gün sonra kendilerine gelen hayvanların bu merkezde birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra doğaya salınacağı açıklandı.

Gri sincapların boyları 50 santimetreye kadar çıkabiliyor. Sert gövdeli ağaçlarda yaşayan hayvanlar, meşe palamudu ve cevizle besleniyor.