İstanbul'da kuvvetli yağış

Marmara'da günlerdir süren sıcak hava yerini şiddetli yağışa bıraktı. Bağcılar, Bayrampaşa ve çevresinde çok etkili yağış başladı. Yağış zaman zaman doluya dönüşüyor.

Beylikdüzü Bahçeşehir çevresinde etkili olan yağış 14.00 sıralarında Bağcılar ve çevresine kaydı. Zaman zaman doluya dönüşen yağış sürücüleri de zor durumda bıraktı. TEM'de trafik durma noktasına geldi.. Dolu yağışı sırasında tanelerin iriliği dikkat çekti. Gökgürültüsünün eşlik ettiği yağış sırasında kuvvetli rüzgar gözleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde bekleniyor. Türkiye genelinde hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Çorum, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış Maramara'yı da etkisi altına alırken İstanbul da an itibariyle kuvvetli bir yağışın etkisi altına girdi. Bağcılar ve çevresinde çok etkili yağış başladı. Yağış zaman zaman etkili doluya dönüşüyor.