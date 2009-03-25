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Yaşam

Kuvvetli yağış ve lodos geliyor

Meteorolojiye göre yurdun batı kesiminde bugün kuvvetli yağış ve lodos etkili olacak. Sel baskını ve zehirlenmelere dikkat

25 Mart 2009 02:00

Yurdun batı kesiminde bugün kuvvetli yağış ve lodosun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji İşleri İzmir Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batı bölgeleri yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecek yağış, öğleden sonra Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında Ankara ve Eskişehir çevrelerinde devam edecek.

Marmara'nın batısında Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Denizli, Muğla çevreleri ve Batı Akdeniz'de kuvvetli şekilde gerçekleşmesi beklenen yağış, perşembe günü de Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında etkisini gösterecek.

Yağışlı hava ile yurdun çeşitli yerlerinde lodos da etkili olacak. Lodosun, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri ile Batı Karadeniz'de, perşembe günü ise İç Anadolu'nun doğusunda Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde illerinde, Doğu Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Amasya, Çorum ve Tokat ile Doğu Anadolu'nun batısında Malatya, Elazığ, Erzincan illerinde etkili olması ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ile soba ve kombi kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları istendi.

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