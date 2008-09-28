Kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan "Meteorolojik Uyarı"da, halen yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlara neden olacağı beklendiğinden, vatandaşların, su baskını, ani sel, heyelan, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, kara ve deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

