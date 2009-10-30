Kuvvetli yağış uyarısı!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “Meteorolojik uyarı”ya göre, Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara ve doğu bölgelerde kuvvetli yağış, ülke genelinde hava sıcaklığında hissedilir derecede azalma bekleniyor.



Bugün ve hafta sonu boyunca ülke genelinde hava durumu şöyle olacak:

“Bugün ( Cuma ) : Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi (sabah saatlerinde Kırklareli ve İstanbul'un Avrupa yakası, öğleden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul il geneli, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli ve Tekirdağ), Doğu Karadeniz kıyıları (Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt) ile Şanlıurfa, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



31 Ekim Cumartesi: Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri başta olmak üzere Marmara bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



1 Kasım Pazar: Yurdun büyük bir bölümünde devam edecek yağışların, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik), Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Artvin) ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.”



Uyarıda, rüzgarın cumartesi ve pazar günleri Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edildi.



Hava sıcaklığının, hafta sonunda iç ve batı bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde hissedilir derecede (5 ila 7 derece) azalarak, mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği belirtilen uyarıda, Cuma günü ve hafta sonunda beklenen kuvvetli yağış, ani sıcaklık düşüşü ve kuzeybatı kesimlerdeki poyraz fırtınasının oluşturabileceği ani sel, lokal su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, çatı uçması, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, gribal enfeksiyon riski gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.