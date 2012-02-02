Kuvvetli yağış, rüzgâr, buzlanma, çığ ve don uyarısı

T24 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve rüzgar, buzlanma ve don ile çığ uyarısında bulundu. Ankara en soğuk gecelerinden birini yaşadı, -19'u gördü. Başkent'te bugün de kar yağışı bekleniyor. İzmir'de yıllar sonra kar yağıyor. İstanbul’da kar yağışı bugün de sürecek, haftasonu ise hava ısınıyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar şöyle:



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün akşam saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yoğun kar, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



BUZLANMA VE DON UYARISI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında orta kuvvette, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney, Orta Karadeniz Kıyıları ile Sinop çevrelerinde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Bozcaada ve Gökçeada çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Bu arada hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak.

6 il için kuvvetli yağış uyarısı



Başkent, mevsiminin en soğuk gecelerinden birini yaşarken, hava sıcaklığı -19 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle bazı şelale ve havuzlar dondu, arabaların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.



Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Ankara’da da etkisini sürdürüyor. Başkent, mevsimin en soğuk gecelerinden birini yaşarken, hava sıcaklığı -19 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle şelale ve havuzlar dondu, arabaların camları buz tuttu. Ayrıca çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.



Ankara’nın simgesi olan Kuğulu Park’ın donması nedeniyle kuğular yüzmek yerine buz kütlesinin üzerinde yürüdü.

İzmir'e 11 yıl sonra kar yağdı



Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk havadan İzmir de nasibini aldı ve kar yağışı başladı. İzmir'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yaklaşık bir haftadır, hissedilir sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü İzmir'de, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte İzmirliler karlı bir sabaha uyandı.



İşlerine gitmek için sabah evlerinden çıkan İzmirliler, nadir olarak yaşadıkları bu hava olayını, cep telefonları ile görüntüledi.



İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının kent genelinde hava sıcaklığı durumuna bağlı olarak öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.



Öğle saatlerinde rüzgarın lodos yönüne dönmesiyle birlikte yağışın önce karla karışık yağmura, akşam saatlerinden itibaren de sağanağa dönmesi bekleniyor.



İzmir'de en son etkili kar yağışı 29 Aralık 1991 yılında görülmüş, bu tarihte kent merkezindeki kar kalınlığı 3 santimetre olarak ölçülmüştü.



Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Şahin, "En son 21 yıl önce kent merkezi 3 santimetre kar tuttu. Bu sabah başlayan yağışla kent merkezinde 1 santimetre, ilçelerde ise 2- 3 santimetre civarında kar tuttu. Çok uzun yıllardır ilk kez İzmir’in tamamına kar yağıyor. 2000’li yıllarda da hemen hemen her yıl kar yağışı gözlenmiş ancak bunlar lokal" dedi.

Öğleden sonra yağmur



Şahin, kar yağışının İzmir’i iki haftadır etkileyen soğuk havanın yerini sıcak havaya bırakması sırasında meydana geldiğini dile getirdi. Şahin, "Soğuk hava sıcak havayla karşılaşınca İzmirlilere hoş bir sürpriz yaptı. Ancak bu sürpriz öğlene kadar sürecek" diye konuştu. Son tahminlere göre kar yağışı öğleden sonra yerini yağmura bırakacak. Akşam saatlerinde ise İzmir’i kuvvetli yağış bekliyor. Kar yağışı öğlen saatlerinde İzmir’i terk edecek, ancak Çanakkale, Manisa ve Balıkesir’de etkisini gün boyu kuvvetli bir şekilde sürdürecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bu iller için don ve buzlanma uyarısı verdi.

2004’ten sonraki en soğuk hafta



Öte yandan İzmir, 2004’ten bu yana en soğuk iki haftasını geçirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre bundan önceki en soğuk gün 24 Ocak 2004’te yaşandı. O tarihte Güzelyalı’da sıfırın altında 4 derece ölçüldü. Bu yıl ise yine Güzelyalı’da sıfırın altında 2 derece görüldü. Ancak fırtına ile birlikte soğuk havanın etkisi daha fazla hissedildi zaman zaman hissedilen sıcaklık sıfırın altında olmak üzere 9’a ve 10’a kadar düştü. İzmir’i etkileyen soğuk hava, bugünden itibaren kenti terk edecek. Hafta sonu gündüz sıcaklıkları 14 derecelere çıkarken, gece sıcaklıkları da 5 dereceye kadar yükselecek.

İzmir-İstanbul yolu zaman zaman kapandı



İzmir’i İstanbul’a bağlayan İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli rampalarında kar trafiği aksattı. Zincir satan seyyarlar yolun iki yanına sıralanırken yol zaman zaman trafiğe kapatıldı. Bazı araç sürücüleri Sabuncubeli rampasını çıkamayında İzmir’e geri döndü. Karayolu ekipleri de tuzlama yaptı. Araçlarına binen bazı İzmirliler de kırsal bölgelere gidip çocuklarıyla kartopu oynadı.

İstanbul'da bugün kar var, haftasonu ısınıyor



İstanbul bugün Orta Akdeniz’den gelen yeni bir ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hafta sonu ise İstanbul’da yağış beklenmezken hava sıcaklığı 6 ila 8 derece artacak.



Öğle saatlerinden itibaren hafif kar şeklinde başlayacak yağışın, zamanla etkisini artıracağı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor.



Cuma günü yağışın aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur şeklinde görüleceği bekleniyor.



Hafta sonu İstanbul’da yağış beklenmezken hava sıcaklığının hissedilir derecede (6 ila 8 derece) artacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:



İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (2)



ANKARA: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinin, akşam saatlerinden sonra il genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (-2)



İZMİR: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (8)



ADANA: Parçalı bulutlu (10)



ANTALYA: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (13)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde orta kuvvette olmak üzere, buzlanma ve don olayı bekleniyor. (3)



ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. (-5)



DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (2)

Bölgelerde hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Parçalı çok bulutlu, güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde Çanakkale, Bozcaada ve Gökçeada çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah bölge genelinde, gece saatlerinde Trakya ile Bilecik çevrelerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



EGE: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey ve Kıyı Ege'nin, öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Kütahya, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı bekleniyor.



İÇ ANADOLU: Parçalı, zamanla bölgenin batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ile Ankara'nın batı ilçelerinin, akşam saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Düzce, akşam saatlerinde Zonguldak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Bolu çevrelerinde kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde orta, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun, Artvin ve Hopa çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif ve yer yer orta, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



DOĞU ANADOLU: Parçalı, doğu çok bulutlu, Van ve Hakkari ile sabah saatlerinde Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-40 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin genelinde eğiminin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



