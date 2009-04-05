Kuvvetli yağış geliyor, yıldırıma dikkat!

Yurdun çeşitli bölgelerine kuvvetli yağış geliyor. Hava sıcaklığı ise yağış alan yerlerde 2 ile 4 derece azalacak, kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde 2 ile 4 derece artacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, sabah saatlerde Hakkâri ve Şırnak, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray ve Eskişehir) ile gece saatlerinde Marmara’nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Bilecik), Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Ankara çevrelerinde aralıklarla yağış bekleniyor.



Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Güney ve Kıyı Ege (Muğla, Ayın, İzmir, Manisa, Denizli, Afyon ve Uşak) ile Batı Akdeniz’de (Antalya’nın iç ve batı kesimleri, Isparta ve Burdur) kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı ise yağış alan yerlerde 2 ile 4 derece azalacak, kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde 2 ile 4 derece artacak.



Rüzgâr, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek.



Sel ve yıldırıma dikkat



Meteoroloji, genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Güney ve Kıyı Ege (Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Afyon ve Uşak) ile Batı Akdeniz’de (Antalya’nın iç ve batı kesimleri, Isparta ve Burdur) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi ile Doğu Anadolu’nun doğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkâri) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı uyarıda bulundu.

