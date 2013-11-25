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Yaşam

Kuvvetli yağış, fırtına geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor

25 Kasım 2013 07:46

Bu hafta yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, heyelan ve hortum riskine karşı uyardı. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına ile esen rüzgâr etkili oldu. Bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüs seferleri de iptal edildi. Balıkesir'de ise şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzg'rın Kuzey Ege'de kuvvetli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

 

İstanbul'da yağmur ve fırtına etkili oldu

 

Öte yandan İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına ile esen rüzgâr etkili oldu. Taksim’de kısa sürede yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar yağmur ve sert rüzgâr nedeniyle zor anlar yaşadı. Aşırı rüzgâr sebebiyle bir seyyar satıcının arabası devrildi. Seyyar satıcı çevredeki vatandaşların yardımıyla arabasını yerden kaldırdı.

Yağmur aralıklarla devam ediyor.

 

İDO bazı seferlerini iptal etti

 

Bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüs seferleri iptal edildi.

İDO, saat 06.45 Bursa - Kadıköy - Kabataş ile saat 07.00 Kabataş - Kadıköy - Bursa deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

 

Balıkesir'de şiddetli yağış

 

Bu arada Balıkesir'in Edremit ilçesinde de etkili olan şiddetli yağmur, Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi, Cennet Ayağı Öğretmenevi çevresi, Yeşil Camii ve Güvenevler mevkilerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Vatandaşlar suları tahliye etmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Onlarca araç da su basan cadde ve sokaklarda mahsur kaldı.

Edremit Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri, tıkanan menfez girişlerini açarak, su akışını hızlandırmaya çalışıyor.

Bölgede sağanak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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