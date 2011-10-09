-Kuvvetli yağış batıyı vurdu ANKARA (A.A) - 09.10.2011 - İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Kırklareli'de kuvvetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı şiddetlenen yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle Hatay ve Güzelyalı semtleriyle, Narlıdere ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şehir merkezinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, itfaiye ve İZSU ekipleri özellikle Konak ilçesinde su baskınlarına karşı yoğun önlem aldı. Kuzey Ege'deki kuvvetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Zaman zaman hızını artıran rüzgar nedeniyle Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 12.00; Bozcaada'dan Geyikli'ye 11.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 13.00'te yapılması planlanan seferler geçici olarak durduruldu. Muğla ve Milas'ta etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Metrekareye 3 saatte 92 kilogram yağışın düştüğü Muğla'da, bazı iş yeri ve evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastı. Emirbeyazıt, Muslihittin ve Kötekli mahallelerinde de bazı evler su baskınlarından etkilendi. Vatandaşlar ve belediye ekipleri suları tahliye ederken, bazı vatandaşlar ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Milas'ta yolda biriken su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgeye gelen belediye ekipleri, kapanan yolları trafiğe açmak için uzun süre uğraştı. Su birikintileri nedeniyle bazı araçlar arıza yaparak yolda kaldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 2 saatte 51 kilogram yağışın düştüğü Bodrum'da, bazı iş yerlerinin birinci katlarıyla bodrum katlarını su bastı. İlçede rüzgarın hızı zaman zaman saatte 65 kilometreyi bulurken, yağış nedeniyle Bodrum'un Kumbahçe ve Paşatarlası sahilindeki bazı işletmeler su baskınlarından etkilendi. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye ederken, sahildeki masa, şezlong ve sandalyeler de muhafaza altına alındı. Yağış, Aydın'da Söke Ovası'nda pamuk ekili alanlarda zarara yol açtı. Zararın en az 7-8 milyon lira arasında olacağını tahmin ediliyor. Denizli'de de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, rüzgarın etkisiyle bazı ağaçların devrildiğini, bazılarının dallarının kırıldığını belirterek, ''Pazar günü olması dolayısıyla izinde olan çalışanlarımızı da mesaiye çağırdık. Belediye olarak 350 çalışanımızla rüzgarın getirdiği olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Kırılan ağaç dallarını topluyor, yağmur kanallarının ızgaralarını temizliyoruz. Şu ana kadar bize herhangi bir ciddi mal zararı konusunda ihbar gelmiş durumda değil'' dedi. Bu arada, şiddetli rüzgarın etkisiyle kent merkezinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Kırklareli'de sağanak hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağışta, 8 saat içinde metrekareye 24.4 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde oluşan su birikintileri, trafikte seyreden araç ve yayalara zor anlar yaşattı. Karacaibrahin, Karakaş ve Pınar Mahallerindeki caddelerde meydana gelen su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su birikintileri olan bölgelerde çalışma başlattı. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri 3 gün boyunca kuvvetli sağanakların beklendiğini bildirdi.