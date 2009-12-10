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Yaşam

Kuvvetli sağanak, yıldırım ve sel uyarısı!

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve sel uyarısında bulundu.

10 Aralık 2009 02:00

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve sel uyarısında bulundu.

İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Mersin, Adana'nın Seyhan, Yumurtalık ve Karataş, Kırıkkale'nin Demirköy ve Vize, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın yol açacağı ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı ilgililer uyarılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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