Kuvvetli kar ve buzlanmaya dikkat

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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde bulunuyor.Yapılan son değerlendirmelere göre Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya ile Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.İlgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.Hafta boyunca hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyredecek. Düşük sıcaklıklar ve mevcut kar örtüsü nedeniyle Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif, Marmara ile iç bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile doğu kesimlerde beklenen kuvvetli kar yağışının oluşturacağı olumsuz şartlara karşı zirai üreticiler ve sürücüler başta olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları isteniyor.ANKARA'DA KÖTÜ HAVAAnkara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri kent trafiğinin aksamaması için karlanma ve buzlanmaya karşı her türlü önlemi alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışının saat 01.00'e kadar devam etmesi, hava sıcaklığının da eksi 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzlanmanın gelecek hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten yetkililer, sürücüleri kış koşullarına uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardılar.Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını isteyen yetkililer, buzlanmanın gelecek hafta sonuna kadar devam edeceğini kaydettiler.Kişisel önlemlere de dikkati çeken yetkililer, Büyükşehir Belediyesinin kar ve buzla mücadele araçlarının kentin 55 farklı noktasında çalışmalarını sürdüğünü de bildirdiler.