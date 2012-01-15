T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kuvvetli kar ve buzlanmaya dikkat

Yurdun büyük bölümünde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Yurdun büyük bölümünde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde bulunuyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya ile Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.İlgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Hafta boyunca hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyredecek. Düşük sıcaklıklar ve mevcut kar örtüsü nedeniyle Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif, Marmara ile iç bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile doğu kesimlerde beklenen kuvvetli kar yağışının oluşturacağı olumsuz şartlara karşı zirai üreticiler ve sürücüler başta olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları isteniyor.


ANKARA'DA KÖTÜ HAVA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri kent trafiğinin aksamaması için karlanma ve buzlanmaya karşı her türlü önlemi alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışının saat 01.00'e kadar devam etmesi, hava sıcaklığının da eksi 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzlanmanın gelecek hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten yetkililer, sürücüleri kış koşullarına uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardılar.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını isteyen yetkililer, buzlanmanın gelecek hafta sonuna kadar devam edeceğini kaydettiler.

Kişisel önlemlere de dikkati çeken yetkililer, Büyükşehir Belediyesinin kar ve buzla mücadele araçlarının kentin 55 farklı noktasında çalışmalarını sürdüğünü de bildirdiler.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24